Tümer Metin, Talisca’nın Seviyesini Değerlendirdi

FENERBAHÇE-GÖZTEPE MAÇI SONRASI Tümer Metin’DEN Dikkat Çeken Açıklamalar

Spor yorumcusu Tümer Metin, Fenerbahçe’nin Süper Lig’in ikinci haftasındaki Göztepe ile 0-0 berabere kaldığı karşılaşmanın ardından NOW Spor’da çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Maçın uzatma dakikalarında penaltı atışını kaçıran Anderson Talisca hakkında önemli yorumlar yaptı.

PENALTILARDA CENK TOSUN’A GÜVENİYOR

Metin, Talisca’nın penaltıyı Cenk Tosun’a bırakacağını söyledi. “Oyuncu sezileriyle penaltıyı alır. Koyarsın vücudunu, ayağını ve o darbeyi beklersin. Penaltıyı almak demek budur. Yanlış bir şey yok, yanlış anlaşılmasın. Cenk Tosun tecrübesiyle aldı. Ben bırakırdım penaltıyı Cenk’e. Yüzdesi çok yüksek çünkü” ifadeleriyle bu konudaki görüşünü paylaştı.

TALISCA’NIN SEVİYESİ HAKKINDA İDDİALAR

Tümer Metin, Talisca’nın Beşiktaş’taki seviyesine bir daha ulaşamayacağına dair sert bir iddia ortaya attı. “Talisca’yla ilgili daha büyük sıkıntı var. Talisca günümüzde, 8 sene önce Beşiktaş’ta yaptıklarıyla değerlendiriliyor. Söylüyorum; hiçbir zaman gelemeyecek o seviyeye. 8 sene geçmiş, 8 yaş almış bir adamdan bahsediyoruz” dedi. Talisca’nın fiziksel kalitesinin ön planda olmadığını belirten Metin, “Talisca bitiriciliğiyle, gençliğiyle ön plandaydı Beşiktaş’ta. Şimdi ise sakatlıklar sonrasında vücudunun dönüş süresi uzadı” diyerek Talisca hakkında endişelerini dile getirdi.