Tümgeneral Pilot Riyad Abdullah Yusuf Yakalandı!

SURİYE’DE OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR

Suriye’de Esad rejiminin devrilmesinin ardından savaş suçlarına karışan eski asker ve güvenlik görevlilerine yönelik operasyonlar devam ediyor. Suriye Lazikiye İl İç Güvenlik Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tümgeneral Pilot Riyad Abdullah Yusuf’un yakalandığını açıkladı.

SİVİLLERE YÖNELİK SALDIRILARIN SORUMLUSU

Lazikiye İç Güvenlik Şubesi Komutanı Tümgeneral Abdülaziz Hilal el-Ahmed, Riyad Abdullah Yusuf’un sivillere yönelik hava saldırılarını doğrudan denetlediğini belirtiliyor. Bu saldırıların, savaş yıllarında birçok katliama neden olduğunu ifade etti. Yusuf, en son Şam kırsalındaki Al-Dumayr Hava Üssü’nün komutanlığı görevini yürütüyordu. Bu üs, Esad rejimi döneminde hava operasyonlarında kritik bir rol oynamıştı.

El-Ahmed, “Adaletin eli masumların kanına bulaşan herkese ulaşmaya devam edecektir. Savaş suçları işleyen herkesin yakalanıp hakim karşısına çıkarılması hem mağdurların aileleri hem de devletin halkına karşı görevidir” açıklamasında bulundu.