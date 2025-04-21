TÜMMİAD Tarafından Düzenlenen Final Yarışması

Tüm Mucitler İcat İnovasyon ve Araştırma Derneği (TÜMMİAD) tarafından organize edilen ve ülke genelinde inovasyonu, buluşları ve girişimciliği teşvik eden “1 Fikir 1 Türkiye” yarışmasının bölge finalistleri, 25-26 Nisan 2025 tarihlerinde Ankara Anfa Fuar Merkezi’nde büyük finalde bir araya gelecek. Bu etkinlik, uluslararası düzeyde gerçekleşecek “1 Idea 1 World” yarışmasına da ev sahipliği yaparak, Türk mucitlerin ve girişimcilerin projelerini global sahnede tanıtmalarına olanak sunacak. Türkiye’nin dört bir yanından gelen yaratıcı mucitler ve girişimciler, bölge finallerinde sergiledikleri başarılı projeleri ile Türkiye Finali’nde yarışma hakkı elde etti.

YENİLİKÇİ PROJELER SERGİLENİYOR

Teknoloji, sürdürülebilirlik, sağlık ve yapay zeka gibi geniş bir yelpazede sunulan yenilikçi projeler, uzman jüri tarafından değerlendirilecek ve dereceye girmeye çalışacak. Türkiye Finali’ni başarıyla tamamlayan mucitler ve girişimciler, TÜMMİAD’ın WIIPA (World Invention Intellectual Property Associations) ile iş birliği sayesinde projelerini uluslararası alanda tanıtma fırsatı bulacak ve “1 Idea 1 World” yarışmasında Türkiye’yi temsil etme şansı elde edecek. Bu prestijli platform, yenilikçi fikirlerin küresel düzeyde tanınır hale gelmesine ve yatırım fırsatlarının keşfedilmesine imkan tanıyacak.

ETKİNLİK HAKKINDA AÇIKLAMALAR

TÜMMİAD Başkanı, etkinlikle ilgili olarak “Türkiye, bölgelerinden doğan yaratıcı fikirlerle büyüyen bir inovasyon ülkesi olma yolunda ilerliyor. 1 Fikir 1 Türkiye ve 1 Idea 1 World, mucitlerimizin projelerini hem ulusal hem de uluslararası platformlarda sergileyerek, geleceğin dünyasını şekillendirmelerine imkân sağlayacak. Bu büyük etkinlikte, inovasyonun gücünü hep birlikte göreceğiz,” şeklinde açıklamalarda bulundu. Tüm mucitler, girişimciler, yatırımcılar ve yenilikçi düşünceye sahip bireyler, 25-26 Nisan tarihlerinde Ankara Anfa Fuar Merkezi’nde gerçekleşecek bu önemli etkinliğe davetlidir.

ETKİNLİK DETAYLARI

Etkinlikle ilgili daha fazla bilgi ve başvuru için TÜMMİAD resmi web sitesi ve sosyal medya hesapları ziyaret edilebilir.

Tarih: 25-26 Nisan 2025

Yer: Ankara, Anfa Fuar Merkezi

Basın İletişim: TÜMMİAD Genel Merkezi

E-posta: mail@1fikir1turkiye.com

Web: www.1fikir1turkiye.com

Web: www.tummiad.org.tr

Türkiye’nin geleceğine yön verecek fikirlerin buluşacağı bu özel etkinlikte bir araya gelmeyi diliyoruz!