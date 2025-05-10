TÜMOSAN Konyaspor, Çaykur Rizespor’u Yendi

MAÇIN DETAYLARI

Stat: MEDAŞ

Hakemler: Ozan Ergün, Bahtiyar Birinci, Mustafa Savranlar

TÜMOSAN Konyaspor: Deniz Ertaş, Uğurcan Yazğılı (Dk. 85 Boranijasevic), Calusic, Bazoer, Guilherme, Bjorlo (Dk. 88 Yasir Subaşı), Jevtovic (Dk. 58 Pedrinho), Oğulcan Ülgün, Ndao, Yusuf Erdoğan (Dk. 72 Keyta), Umut Nayir (Dk. 88 Kramer)

Çaykur Rizespor: Grbic, Taha Şahin, Samet Akaydin, Alikulov, Hojer, Varesanovic (Dk. 88 Jurecka), Berkay Özcan (Dk. 83 Ghezzal), Mithat Pala (Dk. 46 Abdülkadir Ömür), Olawoyin, Zeqiri (Dk. 83 Akintola), Sowe

Goller:

Dk. 47 ve 77 Umut Nayir (TÜMOSAN Konyaspor)

Dk. 71 Varesanovic (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar:

Dk. 18 Mithat Pala, Dk. 52 Alikulov (Çaykur Rizespor)

Dk. 89 Deniz Ertaş, Dk. 90+5 Boranijasevic (TÜMOSAN Konyaspor)

MAÇ SONUCU

Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında TÜMOSAN Konyaspor, evinde Çaykur Rizespor’u 2-1 mağlup ediyor. Maçın golleri ise şu şekilde gelişiyor: 47. dakikada Guilherme’nin kullandığı korner atışında Umut Nayir’in kafa vuruşu sonucunda top Samet Akaydin’a çarparak ağlarla buluşuyor ve skoru 1-0 yapıyor. 48. dakikada Calusic’in ara pasıyla hareketlenen Umut Nayir, çektiği sert şutuyla kaleci Grbic’in dikkatini çekiyor, ancak top kornere gidiyor.

71. dakikada Taha Şahin’in ara pasına uzanan Varesanovic, ceza sahasında düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturuyor ve durumu 1-1’e getiriyor. 77. dakikada Uğurcan Yazğılı’nın sağ kanattan yaptığı ortada Umut Nayir, ceza sahası içinde kafa vuruşuyla topu tekrar ağlara göndererek maçta son durumu 2-1 yapıyor. Mücadele, yeşil beyazlıların 2-1’lik üstünlüğü ile sona eriyor.