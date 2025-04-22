TÜMOSAN Konyaspor, Galatasaray’a yenildi

MAÇIN SONUCU HAKKINDA AÇIKLAMA

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Galatasaray’a 5-1 yenilerek turnuvaya veda eden TÜMOSAN Konyaspor’un teknik direktörü Recep Uçar, alışık olmadıkları bir yenilgi yaşadıklarını belirtti. Uçar, maç sonrası düzenlediği basın toplantısında, finale çıkma hedeflerinin gerçekleşmemesinin kendilerini üzdüğünü vurguladı. “Çok hayal kurduk,” diyen Uçar, “İlk oynadığımız Kepez maçından itibaren, ne kadar istediğimizi bu ana kadar belli etmiştik. Bu akşam itibarıyla maalesef kupa yolculuğumuz sona erdi,” ifadelerini kullandı.

PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ

Uçar, bu süreçte oldukça etkili bir performans sergileyerek yarı finale ulaştıklarını, en zor gruptan lider çıkarak 1 gol yiyip 18 gol attıklarını anlattı. Ancak maçta istenen performansın ortaya çıkmadığını ifade etti. “İlk kez bu kadar etkisiz bir performans gösterdik,” diyen Uçar, bugüne kadar oyuncuların kupa için büyük bir çaba gösterdiğini ve bu maçta da buna rağmen sonucu alamadıklarını dile getirdi. “Evet, bugün ağır bir yenilgi varsa, bunun da birinci sorumlusu benim,” şeklinde net bir söylemde bulundu.

GÜVENCE VE GELECEK HEDEFLERİ

Uçar, takımının bu süreçteki mücadelelerinden dolayı tüm oyuncularla gurur duyduğunu ve onların eforlarına haksızlık edemeyeceğini belirtti. Coşkulu bir oyun oynamayı hedeflediklerini kaydeden Uçar, gerektiğinde riskler aldıklarını ancak bunların karşılığını alamadıklarını vurguladı. Bu yenilgiden sonraki adımlarını ve gelecekteki hedeflerini düşünmek zorunda olduklarını belirtti.