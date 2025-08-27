TÜMOSAN Konyaspor, Göztepe’ye Hazır

MAÇ HAZIRLIKLARI DEVAM EDİYOR

Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında, 29 Ağustos Cuma günü Göztepe ile deplasmanda mücadele edecek olan TÜMOSAN Konyaspor, hazırlıklarını sürdürüyor. Kayacık Tesisleri’nde, teknik direktör Recep Uçar yönetiminde yapılan antrenman, ağırlık ve güç çalışmalarının ardından taktik çalışmalarla son buldu.

GÖZTEPE’YE DİKKAT!

Antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Uçar, “Göztepe, iç sahada ne kadar etkili olduğunu Fenerbahçe maçında gösterdi. Geçen sene iç sahada en fazla puan toplayan üçüncü takım.” şeklinde konuşarak zor bir deplasman maçıyla karşılaşacaklarını ifade etti. Uçar, sezona iyi bir başlangıç yaptıklarını ve bunu maçlarındaki performanslarıyla gösterdiklerini anlattı. Aldıkları galibiyetlerin de kendilerine moral verdiğini belirten Uçar, “Şu ana kadar 7 gol atıp 1 gol yedik. Ama Göztepe deplasmanı zor bir deplasman. Buradan iyi bir sonuçla ayrılmanın yolu da savunma ve hücum yönünde performansımızın üzerine çıkmamız gerekiyor. İki takım için de zor maç olacak.” dedi. Uçar ayrıca, yeni transfer Muleka’nın her geçen gün fizik kalitesinin arttığını dile getirip, kadroda olup olmayacağını bugünkü antrenmanda netleştireceklerini belirtti.

UMUTLU BEKLENTİLER

Futbolculardan Umut Nayir ise lige iyi bir başlangıç yaptıklarını ve ertelenen Beşiktaş maçı nedeniyle rakibe daha fazla hazırlık fırsatı bulduklarını ifade etti. Nayir, “Fiziksel anlamda iyi bir rakibe karşı mücadele edeceğiz. Ona göre hazırlıklarımızı yaptık. Karşılığını alacağımızı umuyoruz.” şeklinde konuştu. Kayacık Tesisleri’ndeki antrenman ağırlık ve güç çalışmalarıyla başlarken, taktik çalışmalarla sona erdi.