TÜMOSAN Konyaspor, Mağlubiyet Aldı Üzgün

HÜSRAN DOLU MAÇ SONRASI AÇIKLAMALAR

TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında deplasmanda Onvo Antalyaspor’a 1-0 yenilerek hayal kırıklığı yaşadı. Teknik direktör Recep Uçar, “Hak etmediğimiz bir mağlubiyet aldık. Üzgünüz. Bu maçın şehir için ne anlam ifade ettiğini biliyorduk ama futbol şansı yanımızda değildi.” yorumunu yaptı. Uçar, Corendon Airlines Park Antalya Stadı’ndaki karşılaşmanın ardından taraftarları mutlu etmek amacıyla sahaya çıktıklarını belirtti.

OYUN KONTROLÜ VE KAÇIRILAN FIRSATLAR

Maç boyunca oyunu kontrol ettiklerini ifade eden Uçar, “Kendimizi cezalandırdığımız bir karşılaşma” ifadesini kullandı. Hatalar nedeniyle verdikleri pozisyonlar bulunduğunun altını çizen Uçar, “Kaçırdığımız penaltı vardı. Devreye önde girseydik, ikinci yarı onların daha az direnç gösterebileceği bir oyun olacaktı.” dedi. İkinci yarıya da oyunu kontrol ederek başladıklarını dile getiren Uçar, “Savunmadan çıkarken kaybettiğimiz top nedeniyle ağır cezalandırıldık. Topu daha iyi paylaşmamız lazımdı.” şeklinde konuştu.

LİGDE KALMA MÜCADELESİ DEVAM EDİYOR

Uçar, ligde kalmayı garantilemediklerine dikkat çekerek, mücadelelerin sonuna kadar devam edeceğini vurguladı. “Kalan maçlardan puanlar toplamamız gerekiyor. Bu, gereken bir konu.” ifadesini kullandı. Bu durum, takımın moralini etkileyen bir faktör olarak öne çıkıyor.