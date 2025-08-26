Tuna Gülenç, Daikin Türkiye Başkan Yardımcısı

TUNA GÜLENÇ’İN DAİKIN TÜRKİYE’DEKİ YENİ GÖREVİ

Dalkin’in Türkiye ve uluslararası yapılanmalarında uzun yıllar boyunca önemli rollerde bulunan Tuna Gülenç, artık Daikin Türkiye Başkan Yardımcılığı görevini üstleniyor. Gülenç, bu pozisyonu aracılığıyla Daikin Türkiye operasyonlarının yönetimiyle sorumlu hale gelecek ve Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Başkanı Hasan Önder’e bağlı olarak çalışmaya devam edecek.

KÜRESEL TECRÜBE VE STRATEJİK YETKİNLİKLER

20 yılı aşkın tecrübesiyle küresel HVAC sektöründe önemli bir bilgi birikimine sahip olan Tuna Gülenç, uluslararası perspektifi, stratejik liderlik yetenekleri ve saha deneyimiyle Daikin Türkiye’nin büyümesine katkıda bulunacak. Türkiye pazarındaki derin bilgisi ve bölgesel başarılarıyla, Gülenç’in firmanın yenilikçilik, sürdürülebilirlik ve müşteri memnuniyeti odaklı hedeflerine hız kazandırması bekleniyor. Tuna Gülenç’in Daikin ile olan yolculuğu, 2005 yılında Türkiye ofisinin kuruluşunda başladı ve İstanbul, Brüksel ile Dubai’de farklı liderlik pozisyonlarında görev alarak pazar büyümesi ve kültürel dönüşüm projelerine imza attı.

2011 yılında Türkiye’ye dönen Gülenç, Daikin’in Airfel’i satın almasıyla Türkiye pazarındaki entegrasyon sürecinde Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı. Bu süreçte, 5 yıl boyunca güçlü bir büyüme dönemine önemli katkılarda bulundu. 2016 yılında Dubai’ye geçerek 80’den fazla ülkeyi kapsayan MEA Bölgesi Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi. Burada, Daikin’in Orta Doğu’daki yayılma, büyüme, yerelleşme, operasyonel mükemmellik ve karlı büyüme odaklı stratejilerini geliştirdi. Ayrıca, INSEAD Executive MBA programını tamamlayarak akademik perspektifini de güçlendirdi.

DAIKIN TÜRKİYE’NİN 2024 HEDEFLERİ

Daikin Türkiye, 2024 mali yılı itibarıyla 25,5 milyar TL ciro ve 400 milyon Euro’nun üzerinde ihracat performansına ulaştığını açıkladı. Tuna Gülenç’in bu ataması, F30 hedefleri doğrultusunda stratejik hedeflerde bir kilometre taşı olarak değerlendiriliyor. Daikin Türkiye, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Başkanı Hasan Önder, “Tuna Bey ile uzun yıllar birlikte çalışıyoruz. Liderlik vizyonu, tecrübesi ve sonuç odaklı yaklaşımı, hedeflerimize ulaşmamızda önemli katkılar sağlıyor.” dedi. Tuna Gülenç, yeni görevi hakkında, “Daikin Türkiye’ye geri dönmek benim için hem profesyonel hem de kişisel olarak çok değerli. Ekibimizle birlikte yeni başarılara ve güçlü projelere imza atacağımıza inanıyorum.” şeklinde görüşlerini paylaştı.