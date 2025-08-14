Tuna Tunca, Cebelitarık’ı Yüzmeyi Hedefliyor

OTİZMLİ YÜZÜCÜ CEBELİTARIK BOĞAZI’NA HAZIRLANIYOR

MANŞ Denizi’ni tek başına geçerek tarih yazan otizmli ultra maraton yüzücüsü Tuna Tunca (22), şimdi de Cebelitarık Boğazı’nı yüzerek geçmeye hazırlanıyor. Tuna’nın annesi Gülnur Tunca, “Biz ailesi olarak onun önünü açtık, o da şimdi kulaçlarıyla dünyaya açılıyor” diyerek desteklerini vurguladı.

BAŞARI HİKAYESİ

Tuna Tunca, 3,5 yaşında havuza kolluksuz atlayarak suya olan tutkusunu ortaya koydu. Anneleri Gülnur Tunca’nın desteği ile yüzme eğitimleri alan Tuna, 11 yaşında antrenör Mert Onaran ile çalışmaya başladı. Bu süreçte çeşitli yarışlarda başarılı dereceler elde etti. 23 Haziran 2024’te antrenörü Mert Onaran ile birlikte İtalya’nın Capri Adası’ndan Napoli’ye kadar 36 kilometrelik mesafeyi başarıyla geçti. Aynı zamanda, İstanbul Boğazı ve Çanakkale Boğazı’nı geçmeyi başaran Tuna, Yunanistan’ın Sakız Adası’ndan Çeşme’ye yüzerek bu tür bir geçiş yapan ilk otizmli birey oldu. Haziran ayında Manş geçişini 13 saat 26 dakikada tamamlayarak, bu parkuru geçen dünyadaki ilk otizmli erkek yüzücü oldu. Bu başarı, hem fiziksel hem de zihinsel dayanıklılığın bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

HEDEF CEBELİTARIK

Tunca, 1-9 Eylül 2025 arasında, hava şartlarının uygun olduğu ilk günde Cebelitarık Boğazı’nı yüzerek geçmeyi planlıyor. İspanya’nın Tarifa kentinden Fas kıyılarına ulaşmayı hedefleyen Tunca, bu geçişle birlikte Cebelitarık Boğazı’nı geçen dünyadaki ilk otizmli yüzücü olma unvanını elde edecek. Manş geçişiyle ‘Okyanus Yedilisi’ olarak bilinen parkurlar serisine bir adım atıldı ve Cebelitarık Boğazı ile bu serinin ikinci parkurunu tamamlamaya hazırlanıyor.

İLERLEME VE DESTEK

Tuna’nın annesi Gülnur Tunca, “Tuna’nın yaşadığı zorluklar bizim için hiçbir zaman bir engel olmadı. Onun suya olan tutkusu ve kararlılığı bize hep yol gösterdi. Manş geçişi bir hayalin gerçekleşmesiydi, şimdi sıra Cebelitarık’ta. Bu başarıları yakalamak kararlılığın, çalışmanın ve azmin sonucu. Bunların hepsi ve daha fazlası Tuna’da var. Biz aile olarak onun önünü açtık, o da şimdi kulaçlarıyla dünyaya açılıyor” ifadelerini kullandı.

Antrenör Mert Onaran ise, “Tuna ile çalışmak bana da ilham veriyor. Manş Denizi geçişinde olağanüstü bir performans sergiledi. Cebelitarık için fiziksel ve mental olarak tamamen hazır” dedi.