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Tuna Tunca, Manş Denizi’ni geçiyor

OTİZMİ TÜM ENGELLERİ AŞAN HEDEF

İzmir’de otizmli ultra maraton yüzücüsü Tuna Tunca (22), İngiltere ile Fransa arasında yer alan Manş Denizi’ni geçmeyi amaçlıyor. 9 Haziran’da İngiltere’ye ulaşan Tunca, bu gece saat 02.24’te Manş Denizi geçişinin ilk adımı olarak kulaç atmaya başladı. Geçtiğimiz yıl kötü hava koşulları nedeniyle yarım kalan denemesini bu yıl tamamlamak için hazırlıklarını yaptığı öğrenildi.

HAVA ŞARTLARI LÜTFEN DİKKAT

Tuna Tunca, İngiltere’nin Dover şehrine ulaştıktan sonra, tekne kaptanının uygun hava koşullarını belirlemesi sonrasında yüzmeye başladı. Tunca’nın yaklaşık 36 kilometre boyunca kuleç atması bekleniyor. Yüzdüğü suyun sıcaklığının ise 14 derece olduğu bildirildi. Tuna, ilk denemesinde 15 Eylül 2024’te yüzmeye başlamış ve 8 saat boyunca sürekli yüzmüştü; fakat hava şartlarının kötüleşmesi sonucunda yüzmeyi sonlandırmak zorunda kalmıştı.

SPOR KARİYERİ VE BAŞARILARI

Tuna Tunca, suya olan sevgisi sayesinde 3,5 yaşında yüzme eğitimlerine başladı. Annesi Anne Gülnur Tunca’nın desteği ile eğitimler aldıktan sonra 11 yaşında antrenör Mert Onaran ile çalışmaya başladı. Tunca, kariyeri boyunca birçok yarışmada başarılı sonuçlar elde etti. 23 Haziran 2024’te Capri Adası’ndan Napoli kentine kadar 36 kilometrelik mesafeyi yüzerek geçti. Daha önce İstanbul Boğazı ve Çanakkale Boğazı’nı geçmenin yanı sıra Yunanistan’ın Sakız Adası’ndan Çeşme’ye yüzerek açık su geçişi yapan ilk otizmli birey oldu.

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