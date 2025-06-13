Tuna Tunca Manş’ı Geçen İlk Otizmli

İZİK KÜÇÜK YAŞLARDA YÜZMEYE BAŞLADI

İzmir’de yüzmeye küçük yaşlarda başlayan Tuna Tunca, 22 yaşında önemli bir başarıya imza attı. Tunca, 13 saat 26 dakika boyunca kulaç atarak Manş Denizi’ni geçen otizmli ilk Türk sporcu olabiliyor.

MANŞ DENİZİ’Nİ GEÇMEK İÇİN YÜZDÜ

Ultra maraton yüzücüsü olan Tuna Tunca, 34 kilometrelik Manş’ı geçmek için sabah saat 02.24’te İngiltere’nin Samphire Hoe kıyısından dalgalarla buluştu. 14 derecelik su sıcaklığı ve dip akıntılarına rağmen saatlerce yüzmeye devam eden Tunca, Fransa’nın Wissant bölgesinde kıyıya başarıyla ulaştı.

İLK KUTLAMASINI AİLESİYLE YAPTI

Tuna Tunca, kıyıya vardığında ilk kutlamasını annesi Gül Nur Tunca ve ekip arkadaşlarıyla gerçekleştirdi. Bu tarihi an, Tuna için hem bir zafer hem de engelleri aşmanın bir sembolü oldu.