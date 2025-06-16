Tuna Tunca, Manş’ı Geçen İlk Otizmli Yüzücü

OTİZM DÜNYASINA İLHAM VERİYOR

İzmir’de yaşayan Tuna Tunca (22), İngiltere ile Fransa arasındaki Manş Denizi’ni geçen ilk otizmli birey olmayı başardı. Gelecek yıl Kuzey Kanalı’nı geçmeyi hedefleyen Tunca, “Türkiye’ye dönünce, antrenmanlarıma devam edeceğim” dedi. Tunca, 3,5 yaşında havuzda kolluksuz atladıktan sonra annesi Gülnur Tunca’nın desteğiyle yüzme eğitimleri aldı. 11 yaşında antrenör Mert Onaran ile çalışan Tunca, çeşitli yarışlardan dereceler elde etti. 23 Haziran 2024’te İtalya’nın Capri Adası’ndan Napoli’ye kadar olan 36 kilometrelik mesafeyi yüzerek geçti. Daha önce İstanbul ve Çanakkale Boğazları’nı geçerek, Yunanistan’ın Sakız Adası’ndan Çeşme’ye yönelen ilk otizmli birey olmayı da başardı.

MANŞ DENİZİ’Nİ GEÇME BAŞARISI

Manş Denizi’ni geçme hayaliyle 7 Ağustos 2024’te antrenmanlara başlayan Tunca, 15 Eylül 2024’te İngiltere’nin Dover Boğazı’ndan yüzmeye başladı. 8 saat kesintisiz yüzdü fakat yola çıkan teknedeki kaptanın kararıyla kötü hava koşulları yüzme seansını sonlandırmak zorunda kaldı. 9 Haziran’da Dover’a ulaşan Tunca, hava koşullarının elverişli bulunmasıyla 12 Haziran’da yüzmeye başladı. Yaklaşık 36 kilometre boyunca mücadele eden Tunca, 14 derece soğuk suyun içinde 13 saat 26 dakika yüzerek başarıyla geçişi gerçekleştirdi. 13 Haziran’da Manş Denizi’ni geçen ilk Türk otizmli yüzücü olmayı başardı.

GELECEK HEDEFLERİ

Manş Denizi’ni geçmenin mutluluğunu paylaşan Tunca, “Biraz yoruldum ve omuzlarım ağrıdı. Bu geçiş için her gün yüzdüm, iyi beslendim, buz küvetinde bekledim. Manş Denizi bana lunaparktaki hız trenlerini hatırlatıyor. Türkiye’ye dönmeden önce Londra’da hız trenine bineceğim. Önümüzdeki yıl Kuzey Kanalı’nı geçmeyi planlıyorum” açıklamalarında bulundu.

ANNE GURURU

Tuna’nın annesi Gülnur Tunca, “Tuna bize pes etmemenin ne olduğunu, imkan verilirse neler yapabileceğini göstermiş oldu. Aynı zamanda sporun otizm üzerindeki olumlu etkisini ve aktif bir hayata dahil olmanın bir aracı olduğunu gösterdi. Tuna ile çok gurur duyuyorum. Antrenmanlarını uzun süre yaptı. Olması gereken her şeyi büyük bir azim ve iş birliği ile gerçekleştirdi. Gelecek yıl Kuzey Kanalı için geçiş planları yapıyoruz. Çünkü Tuna’nın soğuk su adaptasyonu çok iyi. Kuzey Kanalı’nın suyu da biraz daha soğuk” şeklinde düşüncelerini aktardı. Tunca, geçiş öncesi ve sonrasında aldığı destek mesajlarının kendisini duygulandırdığını da sözlerine ekledi. “Artık otizmli bireylere karşı farkındalığın artmasının, başarabildiklerini görebilmenin öncülüğünü Tuna yaptı. Hepsinin yolu açık olsun, imkan tanınsın istiyorum” ifadelerini kullandı.