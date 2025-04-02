Tunç: Boykot Çağrıları Hukuka Aykırı

AÇIKLAMALAR VE BOYKOT ÇAĞRILARI HAKKINDA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya platformunda İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması sonrasında yapılan boykot çağrılarıyla ilgili açıklama yaptı. Bakan Tunç, paylaşımında “Cumhuriyet Halk Partisi’nin bazı markaları hedef alan sistemli boykot çağrısı, ekonomik düzene yönelik organize bir karalama kampanyasıdır. Hukuk devletinde hiç kimse, markaları, şirketleri veya tüketicileri ideolojik çizgisine göre hizaya sokamaz. Kimse, kendi siyasi çıkarı uğruna, binlerce insanın emeğini tehdit edemez” ifadelerini kullandı.

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NCA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bakan Tunç, açıklamalarına devam ederek “Yerli sermayeyi hedef alan ve ticaret hayatını sabote etmeye yönelik bu sorumsuz linç girişimi, açıkça hukuka aykırıdır. Bu nedenle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatılmıştır. Bir işletmenin itibarını zedeleyici, faaliyetini sekteye uğratıcı kasıtlı beyanların, iş ve çalışma hürriyetini tehdit eden her girişimin hukuki ve cezai sorumluluğu vardır” dedi. Yargının bağımsızlığının önemine değinen Tunç, “Bağımsız ve tarafsız yargı; esnafımızın, emekçimizin ve tüyü bitmemiş yetimin hakkını sonuna kadar savunmaya devam edecektir” şeklinde konuştu.

MUHALEFETİN SORUMSUZ DAVRANIŞLARI

Ayrıca, muhalefet liderinin “şahsi menfaatlerinin esiri” olduğunu vurgulayan Bakan Tunç, “Yaşadığı akıl tutulmasından bir an önce dönmeli, milletimizi birbirine düşürecek ve kaos oluşturacak sorumsuz ve şuursuz çağrılarından vazgeçmelidir” ifadesini kullandı. Tunç, “Böylesine seviyesiz ve akıl dışı çağrılara milletimiz kesinlikle itibar etmeyecek, ülkemizi kutuplaştırmaya çalışanlara, ekonomimize zarar vermeyi amaçlayanlara, sokakları karıştırmak isteyenlere sağduyusuyla, birlik ve beraberliğiyle en güzel cevabı verecektir” dedi.