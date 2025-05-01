Tunç, CHP İddialarını Yalanladı

ADALLET BAKANI TUNÇ’UN AÇIKLAMASI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya platformunda gerçekleştirdiği bir paylaşımda, bazı basın organları ve sosyal medya hesaplarında yayımlanan “CHP’nin otobüs şoförüne 23 Nisan’da milletvekillerini 1. Meclis’e götürdüğü için tutuklama talep edildi” iddialarının tamamıyla asılsız olduğunu duyurdu. Tunç, CHP otobüsünü kullanan sürücü G.G. hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, “görevli polis memurlarının dur ihtarına uymamak ve otobüsü polisin üzerine sürmek” eylemi sebebiyle bir soruşturma başlattığını belirtti. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nin ise sürücüye “zincirleme şekilde görevli memura mukavemet” suçundan “konutu terk etmeme” tedbiri uyguladığını ifade etti. Tunç, “Görüntülerden de anlaşıldığı üzere bir siyasi partinin otobüsünü kullanmak, kimseye polis memurunun üzerine araç sürme, dur ihtarına uymama, kamu düzenini tehlikeye atma hakkı vermez” dedi.

PROVOKASYON AMACINDAKİ YALANLAR

Tunç, polisin hayatını tehlikeye atan bir durumu “1 Mayıs’ta emekçi tutuklanıyor” iftirasıyla savunmanın ne hukuken ne de vicdanen kabul edilebilir olduğunu vurguladı. Ayrıca, “Başta bazı CHP’li milletvekilleri olmak üzere yürütülen soruşturma üzerinden dezenformasyon yapılması ve kamuoyunun yanıltılması 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde hukuka değil, kaosa hizmet etmektir. Emekçi kardeşlerimizi kullanarak yalan ve iftiraya sarılanların amacının emek ve dayanışma değil provokasyon olduğu açıktır” şeklinde ifadeler kullandı. Tunç, sosyal medya paylaşımında otobüs şoförünün polis memurunun üzerine sürme anlarına da yer verdi.