Tunç-DEM Görüşmesi Ertelendi

GÖRÜŞME İPTALİ GEREKEN BİR KONU

DEM Parti İmralı heyeti, Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi. Erdoğan ile yapılan görüşmenin ardından, heyetin cuma günü Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile bir toplantı gerçekleştirmesi planlanıyordu. Ancak bu buluşma ertelendi.

ERTELENME NEDENİ

Ertelenme kararının, İmralı heyetinin bir üyesi olan Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder’in geçirmiş olduğu kalp rahatsızlığı nedeniyle alındığı bildirildi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile DEM Parti heyeti arasında yapılacak olan görüşmede, yeni süreç çerçevesinde atılabilecek hukuki adımlar tartışılacaktı.