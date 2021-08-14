Tunç Soyer: Ben flamingoların da başkanıyım

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sığınmacı tartışması hakkında açıklamalarda bulundu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer bir yerel yönetici, bir insan olarak sığınmacılara kayıtsız kalmayacağını söyledi. Soyer, “Ben ‘flamingoların da başkanıyım’ dedim. Flamingolara sahip çıkarken onlara sahip çıkmayacak mıyım? Burada yaşadıkları sürece onların hayatını iyileştirmek için her şeyi yapmaya devam edeceğim” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ankara’da bir grup gazeteci ile bir araya geldi. Soyer, orman yangınları ve seller, küresel iklim değişikliği, sığınmacılar gibi güncel konularda değerlendirmelerde bulundu.

‘Sığınmacı sorununu iktidar yarattı, bizim sorunumuz bunun kurbanlarıyla değil’

Soyer, sığınmacılarla ilgili süren tartışmaları da değerlendirdi. İzmir’de 148 bin Suriyelinin yaşadığını bildiren Soyer, “Kent Adaleti Şube Müdürlüğü kurduk. Amacımız İzmir’de yaşayan mültecilerin hayatını kolaylaştıracak çözümler üretmek. Baro ile yaptığımız anlaşmaya göre bir avukatın bulunduğu otobüs mahallelere gidiyor” dedi.

“Kadınlar, mülteciler, dezavantajlı kim varsa onlara adalet arayışında destek olmaya çalışıyoruz. Çocuklara Türkçe öğretmeye çalışıyoruz. Sığınmacılar konusunda açık kapı politikası yanlıştı. Bunu iktidar üretti. Ancak bu yanlış uluslararası düzeyde çözülecek bir meseledir. Kemal Kılıçdaroğlu’nun çok güzel bir tweeti vardı, ‘Bizim sorunumuz bu sorunu yaratanlarla, bu sorunun kurbanlarıyla değil’ diyor. Tüm kalbimle katılıyorum” ifadesini kullanan Soyer, devamında şunları kaydetti:

‘Konforlarını sağlamak için her şeyi yapmaya devam edeceğim’

“Benim bu konuya bir yerel yönetici, bir insan olarak kayıtsız kalmam, seyirci kalmam mümkün değil. Oturduğum koltukta çözüm üretmek zorundayım. Günü gelir memleketlerine güle güle gitsinler. Ama burada kaldıkları sürece, ne zaman gidecekler, nasıl gönderirim, suyunu iki misline çıkarayım gibi bir şey yapmam. Ben İzmir’de yaşayan herkese, sadece onlara da değil… Ben ‘flamingoların da başkanıyım’ dedim. Flamingolara sahip çıkarken onlara sahip çıkmayacak mıyım! Burada yaşadıkları sürece onların hayatını iyileştirmek için, konforlarını sağlamak için her şeyi yapmaya devam edeceğim.

Şimdi başka bir tehdit var. Afgan göçü ile yüz yüzeyiz. Afganlarla Suriyeliler farklı. Taliban ciddi güç kazanıyor. Onun güç kazandığı şehirlerden insanlar kaçıyor. Eskiden sadece ekonomik nedenlerle kaçan Afganlar şimdi siyasi nedenlerle de kaçıyorlar. Eskiden transit geçiş için kullandıkları Türkiye şimdi hedef noktası. Suriyeliler çocuklarıyla kaçıp geldi. Biz kapılarımızı açtık onlara. Bunu yanlış bulsam da bu benim için mücadele edilmesi gereken bir sorun.”