Tunç Soyer: Gülşen serbest bırakılsın

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, imam hatiplilerle ilgili sözleri nedeniyle tutuklanan Gülşen hakkında açıklama yaptı.

‘Totoliter rejim” vurgusu yapan Soyer “Otoriter ve popülist rejimlerin amacı toplumda korkuyu egemen kılmaktır. Hak, hukuk, adalet arayışının önündeki en büyük engelse korkudur. Korkmuyoruz. Elbette vatandaşlarımızı ayrıştıran, inciten bir sözü desteklemiyoruz. Ancak iktidarın keyfine bırakılmış bir adalet terazisi yerine, toplumun tüm kesimleri için adil olan ve hukukun evrensel değerlerini savunan bir adalet istiyoruz. Gülşen serbest bırakılsın…” ifadelerini kullandı.