Tunç Soyer’den HDP açıklaması

Cumhuriyet Halk Partisi’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer, HDP ile ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı.

12 Eylül döneminde ülkücülere yönelik işkence ve idamlarla anılan babası Nurettin Soyer’e sahip çıkan CHP’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer, partisinin yerel seçimlerde işbirliği yaptığı İYİ Parti’nin İzmir İl Başkanlığını ziyaret etti.

İYİ Partilerin kapıda çiçeklerle karşıladığı Soyer, gazetecilerin sorusu üzerine gizli ittifak yaptıkları terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı HDP’ye destek açıklamasında bulundu. Soyer şunlar söyledi: HDP kanuni, meşru siyasi partidir. Bunun üzerine söylenecek başka bir şey yok. Sur Belediyesi’nin eylemlerine, hendeklere destek olmak için gitmedik. Türk hukuk siteminde bir belediye başkanı istifa eder ya da koltuğu boşalırsa onun yerine meclis üyelerinden biri seçilerek gelir. Bir kanunla kayyum denilen bir şey başlatıldı. Biz bir belediye başkanıyız. Bir başkan olarak böyle bir adım atıldığında buna tepki göstermek en demokratik tavırdır. Hangi belediye olursa olsun demokrat bir belediye başkanının yapması gereken budur.

İYİ Parti İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar da Soyer ‘in adaylığının açıklanmasının ardından “Parti tabanında tepki var” yönündeki açıklamasının hatırlatılması üzerine “ Ben bir tespiti dile getirdim. Tunç Soyer ile ilgili bir kanaat yok. Bir iki ilçemizde arkadaşlarımız istifa etti. Seçime giderken bir oya bile ihtiyacımız varken istifaları değerlendirmedir. Bunun dışında bir şey aramak doğru değil” ifadelerini kullandı.

TRT