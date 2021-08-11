Tunç Soyer’den mesaj: Çağımızın en büyük sorunu

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, iklim değişikliği nedeniyle yaşanan çevre felaketlerine değindi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “İklim değişikliği çağımızın en büyük sorunu. Kentlerimizi doğayla uyumlu hale getirmek, dirençli kentler oluşturmak zorundayız.” düşüncesini dile getirdi.

Soyer Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Bartın, Kastamonu, Sinop ve Karabük’te yaşanan sel ve heyelan felaketleri nedeniyle bölgedeki vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.” ifadesini kullandı.