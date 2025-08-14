Tunç’tan Özel’e Sert Açıklamalar! CHP Yalan Üretim Merkezine Dönüştü

ADALAT BAKANI TUNÇ’TAN DEĞERLENDİRMELER

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gündemdeki konular hakkında çeşitli açıklamalar yaptı. Bakan Tunç, İBB soruşturmaları ve CHP lideri Özgür Özel’in adalet sistemine yönelik eleştirileri hakkında yorumda bulundu.

CHP’NİN YALAN ÜRETİMİ

Bakan Tunç, “CHP Genel Merkezi yalan üretim merkezine dönüşmüş durumda. Ana muhalefetin böyle olmaması lazım” ifadelerini kullandı. Türkiye’nin geleceği için yeni bir Anayasa ile yoluna devam etmesi gerektiğini vurguladı.

REFORMLAR VE ADALET SİSTEMİ

Reform hamlelerinin terörsüz bir Türkiye’nin önünü açtığını söyleyen Tunç, “Adalet sistemimize yönelik saldırılara fırsat vermeyeceğiz” dedi. Muhalefetin daha kaliteli ve projeler üreten bir anlayışa sahip olması gerektiğini belirterek, adaletin sağlanması ve soruşturulması için kararlılık gösterdiklerini ifade etti.

GEÇMİŞTEKİ SORUŞTURMALARA ATIF

Ayrıca, geçmişte AK Parti’li belediyelere de soruşturma açıldığını hatırlatan Tunç, CHP Genel Başkanı Özel’in yargıya yönelik iddialarının “manipülasyondan ibaret” olduğunu belirtti.