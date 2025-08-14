Tunç’tan Özel’e Sert Açıklamalar! CHP Yalan Üretim Merkezine Dönüştü

GÜNDEME DAİR DEĞERLENDİRME

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, güncel konularla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bakan Tunç, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile ilgili yapılan soruşturmalar ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Özgür Özel’in adalet sistemine yönelik eleştirileri hakkında açıklamalarda bulundu.

CHP’NİN YALAN ÜRETİMİ

Bakan Tunç, “CHP Genel Merkezi yalan üretim merkezine dönüşmüş durumda. Ana muhalefetin böyle olmaması lazım” dedi. Türkiye Yüzyılı’nda yol almak için yeni bir Anayasa ile devam edilmesi gerektiğine vurgu yaptı. Tunç, reform hamlelerinin “terörsüz Türkiye” için önemli olduğunu belirtti.

ADALET SİSTEMİNE DESTEK

Adalet Bakanı Tunç, adalet sistemine yönelik saldırılara asla fırsat vermeyeceklerini ifade etti. Muhalefetin daha kaliteli olmasını ve proje üretmesini temenni ettiklerini söyleyerek, “Bizde sonuna kadar adaletin ortaya çıkmasını, soruşturulmasını istiyoruz” dedi. Ayrıca, geçmişte Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) döneminde de belediyelere soruşturmalar yapıldığını hatırlattı. Özel’in yargıya yönelik iddialarının manipülasyondan ibaret olduğunu da belirtti.