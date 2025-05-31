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Tunca’da Kaya Düşmesi, Mustafa Z. Öldü

OLAYIN DETAYLARI

Rize’nin Tunca beldesinde meydana gelen trajik bir olayda, seyir halindeki bir kamyonete yamaçtan kopan kaya parçası düştü ve 55 yaşındaki Mustafa Zengin hayatını kaybetti. Olay, Tunca beldesine bağlı Movri Yaylası yolu üzerinde saat 15.00 sularında gerçekleşti. Ardeşen ilçesinden yaylaya doğru seyreden Mustafa Z. yönetimindeki 53 ACH 650 plakalı kamyonet, aniden düşen kaya parçalarıyla ciddi hasar gördü.

YARALILAR VE MÜDAHALE

Kaza sonrası kamyonette bulunan 3 kişi yaralandı. Durumun acil olması nedeniyle olay yerine AFAD, JAK ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından araçtan çıkarılan yaralılardan, Mustafa Zengin’in yaşamını yitirdiği belirlendi. Sürücü Mustafa Z. ile oğlu Muhammet Z. (19) ise ambulansla Kaçkar Devlet Hastanesi’ne taşındı.

CENAZE VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Mustafa Zengin’in cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi işlemleri için adli tıpa götürüldü. Olayın yaşandığı bölgede ekipler, güvenlik önlemleri alarak yolu kapatmayı ihmal etmedi. Yolcuların ve sürücülerin güvenliği için gerekli çalışmalar sürüyor.

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