Tunca’da Red Bull Etkinliği Yapılacak

FORMULAZ TAHTA ARABA ŞENLİĞİ HAZIRLIKLARI

Rize’nin Ardeşen ilçesine bağlı Tunca beldesinde 24 Ağustos’ta yapılacak 15. Red Bull Formulaz Tahta Araba Şenliği, yeni pist alanında gerçekleştirilecek. Tunca Belediye Başkanı Ramazan Topçu, bir basın toplantısında yeni pistin etkinlikler için özel olarak oluşturulduğunu belirtti. Topçu, “Yeni pist artık devamlı etkinlik halinde. Her gün vatandaşların burada gerek çocuk, gerek yetişkin, mini yarışların düzenleneceği bir pist yapıldı. Vatandaşlar artık sadece yarış izlemeye değil, bundan sonra kendileri de yarışmaya gelecekler.” dedi.

PİSTİN TURİZME KATKISI

Topçu, bu yeni pistin turizme olumlu katkılar sunacağını ifade ederek, “Formulaz biliyorsunuz Karadeniz bölgesinde en büyük etkinliklerden bir tanesi. Bu bizim için gurur tablosu. Turizm noktasında Rize’mize büyük bir gelişme ve katkıda bulunacağını düşünüyoruz.” şeklinde konuştu.

FORMULAZ DERNEĞİ’NDEN AÇIKLAMALAR

Formulaz Derneği Başkanı Murat Gül, 15 yıl önce başlayan Formulaz etkinliğinin uluslararası boyuta ulaştığını ifade etti. Gül, “Bu hedeflerimizden bir tanesi de yüksek güvenlikli, trafiğe kapalı alanda Formulaz’ın bir gün değil, her gün olsun diye bir pist hayalimiz vardı.” diye ekledi. Ayrıca, Gül, “DOKAP ve belediye işbirliğinde güzel bir pisti kazandırmış bulunmaktayız. Son aşamasına geldik. Bu pistimiz bir kilometrelik ve eski piste nazaran çok daha aksiyonu yüksek.” sözleriyle yeni pistin özelliklerini öne çıkardı.