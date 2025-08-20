Tunca’da Tahta Araba Yarışları Bekliyor

YARIŞ HAZIRLIKLARI DEVAM EDİYOR

Ardeşen ilçesinde bulunan Tunca beldesinde bu yıl 15’incisi gerçekleştirilecek olan ‘FormuLaz Tahta Araba Yarışları’na az bir zaman kala hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Pazar günü yapılacak olan yarışlar için yarış pistinde yenileme çalışmaları yapılırken, ekipler bölgedeki son düzenlemeler üstünde çalışıyor. Eski pistin yerine, trafiğe kapalı olan 1 kilometre uzunluğunda yeni bir pist inşa edildi. Yenilenen pist için düzenlenen tanıtım organizasyonuyla birlikte yarışların daha da kapsamlı hale gelmesi planlanıyor.

YENİ PİSTİ TURİSTLER DE KULLANACAK

Yenilenen pistin ayrıca bölgede her gün yarışların yapılabilmesi hedefleniyor ve tahta araba yarışları artık turistlerin katılımına da açık olarak sunuluyor. Tunca Belediye Başkanı Ramazan Topçu, pistte vatandaşların her gün yarış yapabileceğini belirterek, “Bu sene 15’incisi düzenleyeceğimiz yeni pistte bir yarış alanımız olacak. Güzel bir etkinlik olmasını bekliyoruz. Şu anda talep çok fazla, pistimiz çok güzel. Pazar günü büyük bir macera bizleri bekliyor. Hazırlıklarımız devam ediyor. Ekip olarak gece gündüz çalışıyoruz. Bu pist artık sürekli etkinlik alanı haline gelecek. Vatandaşlar sadece yarış izlemeye değil, kendileri de burada yarışabilirler. Bu pist Tunca’ya turizm yönünden büyük bir katkı sağlayacak. ‘FormuLaz’, Karadeniz Bölgesi’ndeki en büyük etkinliklerden biri. Bu bizim için gurur tablosu. Bu pistin Rize’mize turizm noktasında büyük katkılar sunacağını düşünüyorum” dedi.

TURİZME YENİ KAPILAR AÇILIYOR

Formulaz Derneği Başkanı Murat Gül ise “Biz her zaman bir hedef uğruna yola çıktık. Bu hedeflerimizden biri de yüksek güvenlikli, trafiğe kapalı alanda Formulaz’ın bir gün değil, her gün olmasıydı. DOKAP ve Belediye iş birliğiyle beldemize güzel bir pist kazandırdık. ‘FormuLaz’ artık turizme açıldı” şeklinde değerlendirme yaptı.