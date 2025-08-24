Tunca’da Tahta Araba Yarıştı

ARDEŞEN’DE TAHTA ARABA YARIŞLARI DÜZENLENDİ

Rize’nin Ardeşen ilçesine bağlı Tunca beldesinde yer alan Tunca’da, Karadeniz Bölgesi’nin gelenekselleşen tahta araba yarışı ‘Formulaz’ın 15’incisi gerçekleştirildi. Katılımcılar, kıl çorap ve kara lastik giyerek, kendi tasarladıkları tahta arabalarla yeni yapılan, keskin virajlara sahip 1000 metrelik parkurda kıyasıya bir mücadele verdiler. Eşsiz bir deneyim sunan ‘Redbull Formulaz’ yarışlarına bu yıl 60 yarışmacı katıldı; bunların 45’i erkek, 15’i kadın.

YARIŞTA KAYDA DEĞER KATILIM

Yarışmalara katılan yarışmacılar, kendi tasarımlarını kullanarak ve metal aksamın yasak olduğu, sırma tel dışında farklı malzemeler kullanarak ilginç tahta arabalarla sahne aldılar. Araçların maksimum uzunluğunun 1,70 metre, maksimum genişliğinin ise 70 santimetre olarak belirlendiği parkurda, yarışmacıların kıl çorap ve fren amacıyla kullanılan ‘kara lastik’ olarak bilinen ayakkabıları giymeleri zorunluydu. Yarış sırasında saat hızları 70 kilometreye kadar ulaşabiliyordu. Keskin virajların bulunduğu yeni pistte, bazı yarışmacılar viraj almada güçlük çekerek kaza yaptı. Yarışı bitiremeyen yarışmacılar ise görevliler yardımıyla pist dışına alındı.

PROFESYONEL YARIŞMA HEDEFİ

Formulaz Dernek Başkanı Murat Gül, “15’incisini düzenlediğimiz tahta araba yarışlarına yoğun bir katılım var. Genel klasman erkeklerde 45, bayanlarda ise 15 yarışmacımız var. Parkur yüksek güvenlikli olmasına rağmen içerisinde tehlikeli virajlar barındırıyor. Burada zaman zaman tehlikeli kazalarda oldu. Ama ciddi bir yaralanma olmadı. Erkekler 1 kilometre, bayanlar ise 600 metre yarıştı. Bu yarışı daha da büyütüp çeşitlendirerek daha profesyonel hale getireceğiz” şeklinde konuştu.

YARIŞMACILARDAN DEĞERLENDİRMELER

Yarışmacılardan Necati Enes Kul, “15 senedir ‘Formulaz’da yarışıyorum. Bu sene yeni pistte yarıştık. Eski piste göre yeni pistimiz daha güzel ve daha tehlikeli virajları var. Araçlar yan yana yarışabiliyor. Bu sene acemiliğimiz devredeydi. Finali gördük ama bir üst tura çıkamadık. Seneye inşallah yeni araçla yarışacağım” dedi. Diğer yarışmacılardan Serkan Çakır, “Yarış rekabetçi, zorlu ve güzeldi. Yarışta birbirimize çarptık. Zorlu bir mücadeleydi. Diğerlerini yakalamaya çalıştım ama başaramadım. Sonuç olarak 3’üncü oldum. Finale çıkan arkadaşlara başarılar dilerim. Bu pist güzel ama virajları çok keskin. Virajlarda yavaşlamak gerekiyor. Çok aksiyonlu bir yarış. Herkesi buraya bekliyorum” ifadelerini kullandı.