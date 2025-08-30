Tunca Nehri Su Seviyesi Düştü

TUNCA NEHRİ’NDE SU AKIŞI DURDU

Edirne’de yer alan Tunca Nehri, aşırı sıcaktan ve yetersiz yağışlardan kaynaklanan kuraklık nedeniyle su akışını durdurdu. Nehir, yoğun ot öbekleri ile kaplanmış durumda. Türkiye’nin birçok şehri kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya kalırken, Trakya’nın en büyük şehri olan Edirne de bu durumdan etkileniyor. Tunca Nehri’ndeki su seviyesi haziran ayından bu yana kuraklık ve aşırı sıcaklarda gerçekleşen buharlaşma nedeniyle kritik seviyelere düştü. Tunca Köprüsü çevresinde su akışı büyük ölçüde dururken, nehir yatağı geniş ot öbekleri, sazlıklar ve yosunla kaplandı.

BÖLGEDEKİ SU DEBİSİ KRİTİK SEVİYEDE

Devlet Su İşleri (DSİ) Suakacağı İstasyonu’nda yapılan son ölçümlere göre, Tunca Nehri’nin debisi saniyede 3 metreküp olarak kaydedildi. Bölge sakinlerinden Saadettin Muhçu, yaşanan durumu şöyle değerlendirdi: “60 yaşındayım, bu nehri ilk kez böyle görüyorum. Önceden bu kadar kurumuyordu ve su oluyordu. Nehir, otlarla kaplanmış, bataklığa dönmüş durumda. Havaların sıcak olması, yağmur yağmaması ve yer altı sularının azalması nedeniyle bu kötü dönemi yaşıyoruz.”

Bölgede yaşayan Mehmet Sofuoğlu ise iklim değişikliğinin etkilerinin derin şekilde hissedildiğini ifade etti. Sofuoğlu, “Yeterli yağış yok ve su kaynakları kuruma noktasına geldi. Tunca Nehri, daha önce hiç böyle olmamıştı. Nehirde şu anda otlar görünüyor. Su kaybolmuş, adeta eriyip gitmiş. Kötü durum yaşıyoruz.” diyerek endişelerini dile getirdi.