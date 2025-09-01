Tuncay Meriç’in Cinayeti İçin Gözaltı

ŞÜPHELİLERDEN 6’SINA ADLİ İŞLEM

Çekmeköy’de bir restoranda yemek yiyen eski Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç, uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan 8 şüpheliden 6’sı, emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye gönderildi.

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ AN

Güngören Mahallesi Tolgahan Sokak’taki bir kafede, 27 Ağustos saat 21.00 sıralarında eski Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç, Efe H. adlı kişinin silahlı saldırısına uğradı. Başından vurularak ağır yaralanan Tuncay Meriç, hastaneye kaldırıldı fakat kurtarılamadı. Saldırıyı düzenleyen Efe H. (17) ise olay yerinden kaçmıştı.

KAÇAN SALDIRGANIN YAKALANMASI

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan saldırganı yakalamak için geniş bir çalışma başlattı. Yapılan araştırmalar sonucunda, Efe H. ile onu yurt dışına kaçırmak için Edirne’ye getiren Cenk E., Dopan Ü., İrem T., Ufuk Ö., Doruk Buğra G., Enes Muhammet S. ve Aylegül A. yakalandı. Ayrıca, Efe H.’yi yurt dışına çıkarması için anlaşılan bir insan kaçakçısı da Edirne’de yakalandı ve tutuklandı.

ŞÜPHELİLERİN ADLİ SÜRECI

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından, 2’si kadın 6 şüpheli adliyeye sevk edildi. İki çocuk şüphelinin ise, çocuk şube müdürlüğündeki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edileceği belirtiliyor. Öte yandan saldırının nedeninin husumet olduğu öğrenildi.