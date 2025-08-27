Tuncay Meriç, Silahlı Saldırıya Uğradı

Olayın Gerçekleştiği Yer ve Zaman

Çekmeköy’deki bir kafede oturan Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç, kimliği belirsiz bir kişi tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırıya uğradı. Olay, saat 21.00 sıralarında Güngören Mahallesi Tolgahan Sokak’taki bir kafede gerçekleşti. Meriç, başından vurularak ağır yaralanırken, hemen hastaneye kaldırıldı. Bunun ardından, kaçan şüpheliyi yakalama amacıyla polis tarafından operasyon başlatıldı.

Tanıkların Görüşleri

Olay anını gören Bekir Kaya, “Ben arkadaşlarımla kafede oturuyordum. Lavaboya kalktım. Olayın olduğu kafede maç özeti izleniyordu. Ben de ona dalmıştım. Tartışma olmadı. Hiçbir diyalog olmadı. Bir anda genç orta yaşlarda bir çocuk yanındaki kişiye silah doğrultarak sıktı. O anda herkes kaçıştığı için ben de görmedim. Ben de yere yattım” ifadelerini kullandı. Sağlık ekipleri olay yerine geldiğinde, Meriç’in durumu ağır olduğu belirlendi ve hızla hastaneye sevk edildi. Olay yerinde inceleme yapan polisler, kaçan saldırganı bulmak için kapsamlı bir çalışma başlattı.