Tuncay Özilhan Görevini Bırakıyor Mu?

ÖZİLHAN’IN GÖREV DEVRİ HAZIRLIKLARI

Son zamanlarda kamuoyunda sıkça konuşulan bazı iddialar, Tuncay Özilhan’ın Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini bırakabileceğine işaret ediyor. Bu gelişmeler ışığında toplumun birçok kesiminde “Anadolu Holding’in sahibi kim, Tuncay Özilhan görevi bıraktı mı, neden ayrılıyor?” gibi sorular gündeme geliyor. Merak edilen başlıca detaylar ise, Tuncay Özilhan’ın gerçekten görevinden ayrılıp ayrılmadığı veya bu durumun yalnızca iddialardan mı ibaret olduğu. Türkiye’nin köklü iş gruplarından biri olan Anadolu Grubu’nda, yönetimde önemli bir değişiklik yaşanacağı belirtildi. Grubun uzun yıllar Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlenen Tuncay Özilhan, 2025 yılının Haziran ayında bu görevini devretmeye hazırlanıyor. Ancak, Anadolu Grubu veya Tuncay Özilhan tarafından bu konuda henüz resmi bir açıklamaya yer verilmedi.

TUNCAY ÖZİLHAN’IN DEVAM EDEN GÖREVLERİ

Tuncay Özilhan, söz konusu iddialar çerçevesinde görevini bırakmaya yaklaşırken; TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkan Yardımcılığı, DEİK Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı, Türkiye–Rusya İş Konseyi Başkanlığı, Estonya Fahri Konsolosluğu ve Anadolu Efes Spor Kulübü Başkanlığı gibi önemli pozisyonlarına devam ediyor. Anadolu Grubu, içecek, otomotiv, tarım, enerji, perakende ve sağlık gibi 8 değişik sektörde faaliyet gösteren büyük bir yapı olarak; 20 ülkede 80’den fazla firma, yaklaşık 100 üretim tesisi ve 100 bin kişilik bir istihdam hacmine sahip.

Tuncay Özilhan, 2007 yılından beri Anadolu Grubu’nu yöneten isim olarak biliniyor. Özilhan’ın yerine geçmesi muhtemel isim ise grubun kurucu ortaklarından Yazıcı Ailesi’nin temsilcisi ve mevcut Yönetim Kurulu Başkan Vekili Kamil Süleyman Yazıcı olarak öne çıkıyor. Gelişmeler, ilerleyen dönemlerde daha net bir tablo çizebilirken, Tuncay Özilhan’ın grubun geleceğinde nasıl bir rol alacağı merak konusu olmaya devam ediyor.