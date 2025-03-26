Tuncay Özilhan Kimdir ve Nereli?

Kamuoyunda “Anadolu Grubu’nun sahibi” olarak bilinen Tuncay Özilhan’ın yaşı, memleketi ve kariyer serüveni vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılıyor. Eğitim geçmişi ve iş dünyasındaki stratejik kararlarıyla dikkat çeken Özilhan, birçok sivil toplum kuruluşunda da aktif roller üstleniyor. Peki, Tuncay Özilhan kimdir, hangi şirketlerin yönetiminde bulunmaktadır ve şimdiye dek ne tür görevler yürütmüştür? İşte detaylar…

TUNCAY ÖZİLHAN’IN HAYATI

Tuncay Özilhan, 9 Temmuz 1947 tarihinde Kayseri’de doğmuştur. İzzet ve Türkan Özilhan çiftinin oğlu olan Tuncay, ilk ve ortaöğrenimini tamamladıktan sonra Saint Joseph Fransız Lisesi’nden mezun olmuştur. Üniversite eğitimini İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde tamamladıktan sonra, yüksek lisans için Amerika Birleşik Devletleri’ne gitmiştir. Uzun Island Üniversitesi’nde işletme (MBA) alanında lisansüstü eğitim almıştır.

İŞ DÜNYASINA GİRİŞİ

Özilhan, iş hayatına 1977 yılında Erciyas Biracılık Genel Müdürü olarak adım atmıştır ve kısa sürede bazı önemli görevlerde bulunmuştur. Anadolu Endüstri Holding Bira Grubu Koordinatörlüğü ve ardından Genel Koordinatörlük gibi pozisyonları üstlenmiş, 1984 yılında Anadolu Grubu İcra Başkanlığı görevine atanmıştır. Tuncay Özilhan, 18 Ocak 2001 tarihinde TÜSİAD (Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği) Başkanlığına seçilmiş ve bu görevini 3 yıl boyunca sürdürmüştür. 22 Ocak 2004’te bu pozisyonu Ömer Sabancı’ya devretmiştir.

ŞİRKET YÖNETİCİLİĞİ VE AİLE YAŞAMI

2007 yılının Mayıs ayından bu yana, babası İzzet Özilhan’ın kurucularından olduğu Anadolu Grubu’nun Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmektedir. Özilhan, Emine Özilhan ile evlidir ve üç çocuk babasıdır. Oğlu İzzet Özilhan, oyuncu Yasemin Ergene ile evlidir. Tuncay Özilhan, Anadolu Grubu’nun Yönetim Kurulu Başkanı olarak Türkiye’nin en büyük holdinglerinden birinin yönetimindedir. Anadolu Grubu, içecekten otomotive, tarımdan finans ve enerjiye kadar geniş bir sektörel yelpazeye sahiptir. Bu nedenlerden dolayı Tuncay Özilhan, Anadolu Grubu bünyesindeki birçok şirketin yönetiminde etkili bir rol oynamaktadır.

ANA GRUP VE ŞİRKETLERİN YERİ

Tuncay Özilhan, Anadolu Grubu’na bağlı çeşitli sektörlerde yer alan önemli şirketlerin yönetiminde bulunmaktadır. Bunlar arasında içecek, otomotiv, tarım ve gıda sektörleri yer almaktadır. Özilhan’ın liderliği altında bu gruplar, Türkiye ekonomisinde büyük bir yer ediniyor.