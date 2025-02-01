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Tuncay Özkan’a Yanıltıcı Bilgi Soruşturması Açıldı

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SORUŞTURMA BAŞLATILDI

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan’ın, Sözcü TV’de yayımlanan ‘Başkent Kulisleri’ programında cezaevleriyle ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle ‘yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçundan soruşturma yürütülüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Özkan’ın programda “Cezaevlerini hedef alarak servis edilen yemekler ya da verilen sağlık hizmetleri üzerinden siyasi suikastlar olabileceği” ifadesini kullanması sebebiyle bu iddialara dayanan bir soruşturma başlattığını duyurdu.

RTÜK İNCELEMESİ DE VAR

Aynı zamanda, bahsi geçen program hakkında Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından da bir inceleme süreci başlatıldığı bildiriliyor. Bu durum, medyada yer alan ifadelerin ciddi bir denetime tabi tutulduğunu gösteriyor.

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