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Tuncay Özkan’a Yanıltıcı Bilgi Soruşturması Başlatıldı

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İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NIN SORUŞTURMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Tuncay Özkan hakkında, Sözcü TV’de yayınlanan bir programda “Cezaevlerini hedef alarak servis edilen yemekler ya da verilen sağlık hizmetleri üzerinden siyasi suikastlar olabileceği” şeklindeki ifade nedeniyle “yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçundan resen bir soruşturma başlattığını açıkladı.

RTÜK’ÜN İNCELEMESİ

Söz konusu program ile ilgili Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından da bir inceleme başlatıldığı bildirildi. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ise, ceza infaz kurumunda bulunan bir tutukluyla ilgili zehirlenme ya da suikast iddialarını içeren söylemlerin spekülasyon olduğuna dikkat çekerek, sansasyon yaratmaya yönelik bu tür iddiaların kabul edilemeyeceğini belirtti. Ayrıca, bu iddiaları ortaya atanlar hakkında suç duyurusunda bulunulacağını da vurguladı.

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