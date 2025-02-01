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Tuncay Özkan Hakkında Resen Soruşturma Açıldı

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İZMİR MİLLETVEKİLİ HAKKINDA SORUŞTURMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İzmir milletvekili Tuncay Özkan hakkında önemli bir açıklama yaptı. Başsavcılık, “Cumhuriyet Başsavcılığımızca İzmir milletvekili Tuncay Özkan hakkında 30/01/2025 tarihinde Sözcü TV’de yayınlanan ve RTÜK tarafından inceleme başlatılan “Başkent Kulisleri” isimli programda “cezaevlerini hedef alarak servis edilen yemekler ya da verilen sağlık hizmetleri üzerinden siyasi suikastler olabileceği” söylemiyle ilgili olarak 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 217/A maddesi uyarınca “Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma” suçundan re’sen soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgisine duyurulur.” dedi.

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