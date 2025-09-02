Tuncay Toklu, Aracından Şikayetçi

ANTALYA’DA ARIZA SORUNU GÜNDEME GELİYOR

Antalya’da elektrik elektronik teknikeri Tuncay Toklu (40), 2021 yılında sıfır olarak satın aldığı otomobilinin sürekli sorun çıkarması nedeniyle yaklaşık 30 kez servise gitmek zorunda kaldı. Motor ve yazılım gibi birçok parçası değiştirilmesine rağmen sorunların çözülmemesi üzerine Toklu, markaya karşı dava açmaya karar verdi. Toklu, “Bu aracı büyük hayallerle aldım ama hayatımı kabusa çevirdi. Şimdi başka araç almak zorunda kaldım” şeklinde konuştu.

İLK GÜNDEN İTİBAREN SORUNLAR YAŞANDI

Toklu, 2021 Nisan ayında İzmir’deki bir bayiden sıfır otomobil aldığını ve ilk günden itibaren aracında çeşitli problemlerle karşılaştığını ifade etti. Yaşadıklarını detaylandıran Toklu, “İlk başta küçük arızalar olduğunu düşündüm, ancak kısa süre içinde bu problemler sürekli tekrarlamaya başladı. Araç aldıktan sonra yaklaşık 30 kez servise gittim. Motor aksamı, elektronik parçalar ve yazılım programları dahil her şeyi değiştirdim. Buna rağmen sorunlar devam etti” diye belirtti.

MAĞDURİYETİNİ PAYLAŞTI

Toklu, araçla güvenle seyahat etmenin mümkün olmadığını belirtti. Her seferinde ya yolda kaldığını ya da farklı sorunlarla karşılaştığını söyleyen Toklu, “Servisten çıkıyordum, kısa bir süre sonra tekrar aynı arızayı yaşadım. Yetkililer ‘Sorun çözüldü’ dediklerinde hiçbir şeyin değişmediğini gördüm. Bu süreç beni hem maddi hem manevi olarak çok yıprattı” ifadelerini kullandı. Toklu, “Hayallerim kabusa dönüştü. Şu an markayla davalık durumdayız. Kusurları kabul etmiyorlar. Bilirkişi raporları da bizi haklı buldu. Bu yüzden başka bir araç almak zorunda kaldım” şeklinde konuştu.

AVUKAT DAVANIN ÖNEMİNİ VURGULADI

Tuncay Toklu’nun avukatı Tolga Alp Kocaoğlu, sürecin tüketici hakları açısından önemli olduğunu belirtti. Kocaoğlu, “Tuncay Bey, geçtiğimiz yıl ofisimize geldiğinde arabasının 30 defa servise gittiğine inanmakta zorlandık. Ancak kendisiyle test sürüşlerine çıktığımızda arızaları biz de gördük. 5 Ağustos 2024’te Antalya Tüketici Mahkemesi’nde davamızı açtık. Bilirkişi tespitleri dosyaya girdi. Araç iadesi ve benzeriyle değişimi talep ettik” dedi. Avukat Kocaoğlu, davanın kazanılması halinde benzer mağduriyetler yaşayan tüketici için de emsal teşkil edeceğini düşünüyor ve “Sıfır bir otomobil alındığında güven vermesi gerekir. Ancak bu araç 30 kez servise gitmesine rağmen sürekli aynı arızaları verdi. Bu nedenle tüketicinin korunması hukuken zorunludur. Davamızın kabul göreceğini umut ediyoruz” şeklinde ekledi.