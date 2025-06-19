Tuncay Yorulmaz, Yasemin Yorulmaz’ı öldürdü. Dava 8 Temmuz’a ertelendi

İLK DURUŞMA VE TANIK DİNLEME KARARI

Muğla’nın Marmaris ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi Yasemin Yorulmaz’ı darp edip bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Tuncay Yorulmaz, ilk kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme, duruşmada tanıkların dinlenmesini kararlaştırarak davayı 8 Temmuz’a erteledi. Olay, 31 Ekim 2024 tarihinde Marmaris’te meydana geldi. Yasemin Yorulmaz (50), eşi Tuncay Yorulmaz (44) tarafından darp edildikten sonra bıçaklanarak hayatını kaybetmişti. Olay, geniş bir kamuoyu tepkisiyle karşılandı ve sanık tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AİLE AVUKATINDAN KAPSAMLI AÇIKLAMALAR

Dava sonrası adliye önünde basın mensuplarına açıklama yapan aile avukatı Kazım Türk, olayın dehşeti ve davanın gelişimiyle ilgili yorumlarda bulundu. Türk, “Geçtiğimiz Ekim ayında çok acı bir olay yaşandı. Müvekkilimin annesi, eşi tarafından çok hunharca katledildi. Bugün bu olaya ilişkin davanın ilk duruşmasını gerçekleştirdik. Sanık, her zaman olduğu gibi ‘haksız tahrik’ indiriminden faydalanmaya çalışıyor. Mahkemede, müdahale edilen kişinin asla söylemediği sözleri kendi lehine kullanmaya çabaladı. Ancak savcılık, Türk Ceza Kanunu’nun 82. maddesi kapsamında ‘kasten, canavarca hisle ve tasarlayarak öldürme’ suçlamasıyla mütalaasını sundu. Bu mütalaaya itiraz ettik. Çünkü bu olayda sadece bir öldürme değil, açıkça planlı bir saldırı var” şeklinde konuştu.

TRAVMA VE ADALET BEKLENTİSİ

Türk, ailenin yaşadığı travmanın büyüklüğüne de dikkat çekti: “Bugünkü duruşma, müvekkillerim için oldukça zor geçti. Psikolojik olarak ciddi bir yıkım yaşadılar. Ancak biz adaletin yerini bulacağına inanıyoruz. Mahkeme, tanıkların dinlenmesini gerektirdiğini belirterek duruşmayı 8 Temmuz’a erteledi. Umuyoruz ki adli tatilden önce bir karar çıkar ve bu dava benzer olaylar için emsal teşkil eder. Hakkın yerini bulacağına dair inancımızı sürdürüyoruz” dedi. Davanın bir sonraki duruşmasının tarihi 8 Temmuz olarak belirlendi.