Tunceli’de 10 Kuaföre İdari Yaptırım EventI

DENETİM UYGULAMALARI SONUCU YAPTIRIMLAR

Tunceli’de gerçekleştirilen denetimlerde 10 erkek kuaförüne idari yaptırım uygulandı. Tunceli Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde yapılan denetimlerle 22 erkek kuaföründen 10’una idari yaptırım uyguladı. Ücret tarifelerine uyulup uyulmadığına yönelik yapılan bu denetimlerle ilgili açıklama yapan Tunceli Ticaret İl Müdürü Kayahan Topal, “Vatandaşlarımızın özellikle yoğun olarak gittiği sektörlerden biri olan erkek kuaförlerine ekiplerimizce denetim yapıldı” diye belirtti.

UYARILARA RAĞMEN İHLALLER

Daha önce uyarmış oldukları birçok esnafın eksiklerini giderdiğini ifade eden Topal, “Ancak uyarılarımıza rağmen güncel tarife bulundurmayan ve tarife üzerinde işlem yapan bazı işyerlerine idari yaptırım uygulamak zorunda kaldık” dedi. Esnafların sıkıntı yaşamasını istemediklerini dile getiren Topal, “Lakin belirlenen kurallara uyulması konusunda bir kez daha hassas davranmalarını bu vesileyle kendilerinden istirham ediyorum” şeklinde konuştu. Ayrıca, uyarıları dikkate alan esnafa da teşekkür etti.