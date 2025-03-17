Tunceli’de 14 Mart Satranç Turnuvası

TURNUVANIN DÜZENLENMESİ

Tunceli’de, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle bir satranç turnuvası düzenlendi. Tunceli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne ait kapalı spor salonunun satranç sınıfı, 15-16 Mart 2025 tarihlerinde bu önemli etkinliğe ev sahipliği yaptı. Turnuva, Tunceli İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Satranç İl Temsilciliği işbirliğiyle gerçekleştirildi ve 5 tur üzerinden yapıldı.

TÖRENDE ÖDÜLLER VERİLDİ

İki gün süren turnuvanın sonunda bir tören düzenlendi. Bu etkinliğe Tunceli İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Hakkı Aktaş, Spor Hizmetleri Şube Müdürü Serkan Baysal ve Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Hacı Seyit Bölükbaşı katıldı. Törende, turnuvada başarılı olan sporculara ödülleri takdim edildi.