Tunceli’de 5 Şüpheli Yakalandı

İL MERKEZLİ DOLANDIRICILIK OLAYI

Tunceli merkezli 3 ilde, sahte bungalov ilanları vererek çok sayıda kişiyi 10 milyon TL dolandıran 5 şüpheli yakalandı. Tunceli’de yaşayan bir kişi, internette gördükleri bir bungalov ilanı üzerinden rezervasyon için 315 bin lira ödeme yaptıklarını, ancak daha sonra temasa geçtikleri kişilere bir türlü ulaşamadıklarını belirterek suç duyurusunda bulundu. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından koordine edilen bir çalışma, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından başlatıldı.

TEKNİK TAKİP VE OPERASYON

Özel ekip, 6 ay süren teknik ve fiziki takip sonrasında şüphelilerin sosyal medya platformları ve oluşturdukları sahte internet sitesi aracılığıyla yayınladıkları bungalov ilanı için bir çağrı merkezi kurduklarını tespit etti. Bu merkez aracılığıyla rezervasyon için kapora ve sigorta ücreti aldıkları belirlendi. Bu yöntemle son 6 ay içinde 115 kişiyi yaklaşık 2 milyon TL dolandırdıkları ortaya çıktı. Telefonları üzerinde yapılan incelemede ise toplamda 10 milyon TL’lik vurgun yaptıkları saptandı. Ekipler, şüphelilerin kimliklerini belirleyerek eş zamanlı bir operasyon düzenledi.

GÖZALTI VE ADLİ İŞLEMLER

Mardin ve Mersin’de düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği bildirildi. Bu dolandırıcılık olayı, benzer güvenlik önlemleri ile diğer vatandaşların da dolandırıcılığa karşı daha dikkatli olmaları gerektiğini gözler önüne seriyor.