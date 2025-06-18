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TUNCELİ’de 8 Şüpheli Gözaltına Alındı

UYUŞTURUCU OPERASYONU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Tunceli’deki uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

OPERASYONA DRON DESTEĞİ

Belirlenen adreslere, özel Harekat polisleri ve dron desteği ile eş zamanlı operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda, D.G., D.A., D.Ö., M.C.A., E.K., E.E., İ.C.K. ve D.D. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Adres ve araçlarda narkotik köpeği Luna ile gerçekleştirilen aramalarda toplam 270 gram esrar bulundu. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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