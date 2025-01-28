Tunceli’de Ağlara Takılan Değerli Balık

ÇEMİŞGEZEK’TE BULUNAN SİBİRYA MERSİN BALIĞI

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesindeki baraj gölünde bir balıkçının ağına, havyarı 2 milyon lira değerinde 42 kiloluk Sibirya Mersin balığı takıldı. Uzungöl köyünde balıkçılık yapan İlyas Çelikel, ağını çekerken 42 kilo ağırlığındaki bu Sibirya Mersin balığını yakaladı. Havyarının değeri hakkında bilgi veren Çelikel, balığı gördükten sonra doğal yaşamına salmayı tercih etti. Bu anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

SİBİRYA MERSİN BALIKLARININ ÖZELLİKLERİ

Sibirya Mersin balığı, az tuzlu suları tercih eden bir tür olarak Keban Barajı’nda son 5 yıldır görülmeye başlandı. Nesli tükenen türler arasında yer alan Sibirya Mersini’nin havyarı, oldukça değerli bir ürün olarak biliniyor. Bu balık türü, 4 metreye kadar uzunluğa ve 1,5 ton ağırlığa ulaşabiliyor. Havyar üretme kapasitesi ise balığın ağırlığının sadece yüzde 10’u kadar olabiliyor. Nadir şekilde yaşayan ve üretilen Sibirya Mersin balığının havyarı son derece değerli bir üründür. Bu balıklar, 30 ila 100 yıl arasında yaşayabiliyor.