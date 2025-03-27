Tunceli’de Aile Yılı İçin Müzik Etkinliği

AİLE YILI TEMASIYLA DÜZENLENEN ETKİNLİK

Tunceli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, “Aile Yılı” temasıyla bir müzik dinletisi etkinliği gerçekleştirdi. Etkinlik, Tunceli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nün konferans salonunda yapıldı. İl Müdürü Hüseyin Okan’ın da katıldığı etkinliğe aileler yoğun ilgi gösterdi. Yetenekli müzisyenler, Türk halk müziği ezgileri seslendirdi.

TÜM STK’LARIN DESTEKLEYECEĞİ BİR GÜN

Etkinlikte söz alan Tunceli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüseyin Okan, “Aile, toplumun temel taşıdır. Bizler de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak, ailelerimizin her zaman yanında olmak, onların sosyal, psikolojik ve ekonomik olarak güçlenmelerine destek olmak için var gücümüzle çalışıyoruz. ‘Aile Yılı’ temasıyla düzenlediğimiz bu anlamlı müzik dinletisi de ailelerimizin motivasyonunu artırmak, bir araya gelerek sosyal bağlarını güçlendirmek ve kurumumuzla aralarındaki iletişimi kuvvetlendirmek amacını taşımaktadır” diye konuştu.

MÜZİĞİN EVRENSEL GÜCÜ

Okan, ayrıca, “Bugün burada, müziğin evrensel diliyle aile olmanın güzelliğini ve önemini bir kez daha hatırladık. Bu etkinlikte bize katkı sunan değerli müzisyenlerimize teşekkür ederim. Bu etkinliğin, ailelerimizin arasındaki dayanışmayı daha da artırmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.