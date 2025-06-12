Tunceli’de Bilim Ve Teknoloji Festivali

ETKİNLİK AMACIYLA YAPILDI

Tunceli’de gençlerin bilime ve teknolojiye olan ilgisini artırmak için “TunceliFest” adıyla bir etkinlik düzenlendi. Valilik ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün koordinasyonuyla Munzur Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen teknoloji ve bilim festivali, kapsamlı bir katılımla gerçekleşti.

PROJELER SERGİLENDİ

Etkinlik kapsamında, robotik sistemler, akıllı teknolojiler, yazılım alanı, uygulama geliştirme ve toplumsal sorunlara yönelik teknolojik çözümler gibi çeşitli konularda projeler sergilendi. Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl, İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse ve bazı diğer kurum müdürleri, stantları gezerek öğrencilerin projelerini inceledi.

ÖĞRENCİLER TEBRİK EDİLDİ

Aygöl, öğretmenlerle de sohbet ederek, öğrencilerin çalışmalarını ve amaçlarını anlattığı bir süreçte, başarılı gençleri tebrik etti. Etkinlik, Tunceli Güzel Sanatlar Lisesi’nin öğrencilerinin verdiği konserle sona erdi. Bu tür faaliyetler, gençlerin bilim ve teknoloji alanındaki gelişmelerle ilgili daha aktif olmalarını sağlıyor.