Tunceli’de Çaya Giren Ali Murat Öldü

ÇAYDA KAYBOLAN GENÇTEN ACILI SON

Tunceli’de serinlemek amacıyla Pülümür Çayı’na giren 22 yaşındaki Ali Murat, akıntıya kapılarak kayboldu. Olay, öğleden sonra Tunceli-Erzincan karayolu üzerinde yer alan Örenönü Tabiat Parkı’nda gerçekleşti. Ali Murat, suya girdikten bir süre sonra akıntıyla sürüklenmeye başlayarak gözlerden kayboldu.

OLAY YERİNDEKİ ÇALIŞMALAR

Durumu fark eden çevredekiler, hemen durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Gerçekleştirilen arama çalışmaları sonucunda ekipler, Murat’ın cansız bedenine ulaştı.

CENAZE İŞLEMLERİ BAŞLATILDI

Ali Murat’ın cenazesi, otopsi işlemleri için Tunceli Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili olarak kapsamlı bir soruşturma başlatıldı.

Ladik’ te Traktör Devrildi, 6 Yaralı

Samsun'un Ladik ilçesinde tarım işçilerinin bulunduğu traktör virajı alamayarak dereye düştü. Kazada 6 kişi yaralanırken, olayla ilgili soruşturma açıldı.
Konyaspor, Muleka İle Anlaştı

Konyaspor, 26 yaşındaki Kongolu sol kanat oyuncusu Jackson Muleka ile iki yıllık bir anlaşma yaptı. İmza törenine kulüp yetkilileri katılarak Muleka'ya başarılar diledi.

