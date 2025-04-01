Tunceli’de Çayların Debisi Yükseldi

İLKBAHARDA ÇAY DEBİLERİ YÜKSELDİ

Tunceli’de, ilkbahar mevsiminin gelmesiyle kar sularının erimesi sonucu çayların debileri önemli oranda yükseldi. Yoğun sağanak yağışların ardından, eriyen kar sularının etkisiyle Munzur ve Pülümür çaylarının debileri belirgin şekilde artış gösterdi.

VATANDAŞLARA UYARI

Uzmanlar, çay kıyılarında bulunan vatandaşların dikkatli olmaları gerektiğini belirtti. Munzur ve Pülümür çaylarının debisi kış aylarının ardından oldukça düşük seviyelere inmişti. Şimdi ise, bu artışla birlikte güvenlik tedbirlerine uyulması gereken bir durum ortaya çıkıyor.