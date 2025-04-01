Haberler

Tunceli’de Çayların Debisi Yükseldi

İLKBAHARDA ÇAY DEBİLERİ YÜKSELDİ

Tunceli’de, ilkbahar mevsiminin gelmesiyle kar sularının erimesi sonucu çayların debileri önemli oranda yükseldi. Yoğun sağanak yağışların ardından, eriyen kar sularının etkisiyle Munzur ve Pülümür çaylarının debileri belirgin şekilde artış gösterdi.

VATANDAŞLARA UYARI

Uzmanlar, çay kıyılarında bulunan vatandaşların dikkatli olmaları gerektiğini belirtti. Munzur ve Pülümür çaylarının debisi kış aylarının ardından oldukça düşük seviyelere inmişti. Şimdi ise, bu artışla birlikte güvenlik tedbirlerine uyulması gereken bir durum ortaya çıkıyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Ortadoğu’da Ramazan Bayramı Coşkusu

Kahire, Ramazan Bayramı'nı bayram namazı, aile buluşmaları ve çeşitli etkinliklerle coşkuyla kutlamaya başladı.
Haberler

Volkan Konak’ın Kızı Şimal Kimdir?

Volkan Konak'ın kızı Şimal Konak, babasının vefatının ardından dikkat çekiyor. Eğitimi, yaşam tarzı ve ailesine olan bağlılığı hakkında çeşitli sorular gündeme geldi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.