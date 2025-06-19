Tunceli’de Çöpler Temizlendi, Ziyaretçiler Uyarıldı

PİKNİKTE BIRAKILAN ÇÖPLER TEMİZLENDİ

Tunceli’de Munzur Vadisi Milli Parkı’nda piknik yapan ziyaretçilerin bıraktığı çöpler, ekiplerin düzenli çalışmasıyla temizleniyor. Doğal güzellikleri ile dikkat çeken bu milli park, özellikle yaz döneminde çevre illerden birçok ziyaretçiyi ağırlıyor. Ziyaretçiler, Munzur Çayı kıyısında dinlenirken, bazı alanlarda piknik yaparak atık malzemelerini doğada bırakabiliyor.

Çöplerin toplanması amacıyla Valilik ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi iş birliği ile bir çalışma başlatıldı. Miskisağ ve Venk Köprüsü arasında faaliyet gösteren ekipler, milli parktaki poşet, plastik, kağıt ve cam şişe gibi atıkları topladı. Aynı zamanda ekipler, bazı vatandaşlara çevreye karşı duyarlı olmaları gerektiğini hatırlatarak uyarılarda bulundu.