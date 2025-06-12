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Tunceli’de Freni Patlayan Kamyon, Hasar Verdi

Olayın Gelişimi

Tunceli’de, park halinde duran kamyonun freni patlayarak beş araca zarar verdiği anlar bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Olay, Tunceli’nin merkez Atatürk Mahallesi’nde önceki gece gerçekleşti.

Fren Patlaması ve Zarar Gören Araçlar

Edinilen bilgilere göre, oto sanayi sitesi bölgesinde park eden kamyon, freninin patlaması sonucu hareket ederek diğer park halindeki otomobillere çarptı. Bu olay sonucunda beş araçta maddi hasar meydana geldi. Olayın anbean kaydedildiği güvenlik kamerası görüntüleri inceleniyor.

İnceleme Süreci

Olayla ilgili başlatılan inceleme devam ediyor. Yetkililer, yaşanan durumu detaylı bir şekilde değerlendirmeye alıyor.

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