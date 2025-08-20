Tunceli’de genç boğuldu, AFAD müdahale etti

Olayın Gerçekleştiği Yer

Tunceli’de serinlemek amacıyla Pülümür Çayı’na giren bir genç boğularak yaşamını yitirdi. Olay, Örenönü Tabiat Parkı yakınlarında meydana geldi.

Genç Aşırı Suya Girdi

22 yaşındaki Ali M., serinlemek için suya girdiğinde bir süre sonra gözlerden kayboldu. Bu durum üzerine bölgeye AFAD, UMKE, jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Ekipler Cansız Bedene Ulaştı

Ekiplerin gerçekleştirdiği çalışmalar sonucunda Ali M.’nin cansız bedeni bulundu. Genç, otopsi yapılmak üzere Tunceli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.