Haberler

Tunceli’de genç boğuldu, AFAD müdahale etti

Olayın Gerçekleştiği Yer

Tunceli’de serinlemek amacıyla Pülümür Çayı’na giren bir genç boğularak yaşamını yitirdi. Olay, Örenönü Tabiat Parkı yakınlarında meydana geldi.

Genç Aşırı Suya Girdi

22 yaşındaki Ali M., serinlemek için suya girdiğinde bir süre sonra gözlerden kayboldu. Bu durum üzerine bölgeye AFAD, UMKE, jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Ekipler Cansız Bedene Ulaştı

Ekiplerin gerçekleştirdiği çalışmalar sonucunda Ali M.’nin cansız bedeni bulundu. Genç, otopsi yapılmak üzere Tunceli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

ÖNEMLİ

Haberler

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Panel Düzenledi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Türkiye-Japonya ilişkilerinin 101. yılı vesilesiyle Osaka'da bir panel gerçekleştirdi.
Haberler

Çaykur Rizespor, Galatasaray Hazırlıklarına Başladı

Çaykur Rizespor, Galatasaray ile oynayacağı maç için antrenmanlarına başladı. Teknik direktör İlhan Palut yönetiminde ısınma ve dayanıklılık çalışmaları yapılıyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.