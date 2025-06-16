Tunceli’de Genç İçin Arama Başlatıldı

ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Tunceli’de bir genç, sağdıcının nikah törenine katıldıktan sonra kayboldu. Ekin Bulat (26) için arama çalışmaları hemen başlatıldı. Genç adamın en son gece 02.00 civarında Aktuluk (Türüşmek) Mahallesi’nde bulunan bir benzinlikten, babasına ait 62 AAF 972 plakalı araca benzin aldığı bildirildi. Bu saatten sonra kendisine ulaşılamadığı öğrenildi.

AİLEDEN YARDIM ÇAĞRISI

Arama çalışmaları, ihbar üzerine polis ve jandarma ekipleri tarafından yürütülüyor. Ekin Bulat’ın ailesi, kendisine veya aracına rastlayanların kendileriyle irtibata geçmesini istiyor. Aile, tüm kamuoyundan yardım talep ediyor.