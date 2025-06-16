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Tunceli’de Genç İçin Arama Başlatıldı

GENÇ İÇİN ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Tunceli’de önceki gün bir düğün törenine katılan sağdıcı Ekin Bulat’ın (26) kaybolması nedeniyle arama çalışmaları yürütülüyor. Genç adamın en son gece saat 02.00 sıralarında Aktuluk (Türüşmek) Mahallesi’ndeki bir benzinlikten, babasına ait 62 AAF 972 plakalı araca benzin aldığı öğrenildi. O saatten sonra kendisine ulaşılamadığı bildirildi.

AİLE DUYURUDA BULUNDU

Polis ve jandarma ekipleri, olayın ihbar edilmesinin ardından hemen arama çalışmalarına başladı. Bulat’ın ailesi, onu veya aracını görenlerin kendileriyle irtibat kurmasını talep ediyor. Bu gelişmeler, bölgedeki toplumu tedirgin etmiş durumda.

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