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Tunceli’de Gökkuşağı Görsel Şölen Oldu

YAĞMUR SONRASI GÖKKUŞAĞI GÖRSEL ŞÖLEN SUNDU

Tunceli’de etkili olan sağanak yağış sonrası gökkuşağı ortaya çıktı ve bu durum adeta bir görsel şölen sundu. Merkezde meydana gelen sağanak yağışın ardından oluşan gökkuşağı, şehrin semalarını kaplayarak göz alıcı bir manzara oluşturdu. Bazı vatandaşlar bu güzel anları cep telefonları ile ölümsüzleştirmek için kayıt altına aldı.

SAĞANAK YAĞIŞLAR DEVAM EDECEK

Bölgedeki hava koşullarına göre, yer yer sağanak yağışların gün boyunca devam edeceği bildiriliyor. Bu durum, doğal güzelliklerin yanı sıra gökkuşağının da tekrar görülme ihtimalini artırıyor.

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